Si cerca nuovo gestore per l’Ortobar del Poggio

L’associazione Orti di San Giorgio ricerca un nuovo gestore per l’Ortobar del Poggio, il locale nel parco delle Clarisse, sito proprio di fronte al Castello di San Giorgio, in via XXVII Marzo a La Spezia. I vecchi gestori, che ne hanno curato l’attività dall’agosto 2016, hanno lasciato il 1° ottobre. Lo spazio, animato nel tempo non solo dal servizio di bar e ristorazione, ma anche da numerosi eventi culturali e di spettacolo, è stato un punto di riferimento per turisti, cittadini e studenti che spesso si ritrovavano a studiare proprio lì, avvolti dal silenzio, di fronte a un cappuccino fumante. L’associazione, che ha in concessione dal Comune della Spezia lo spazio occupato dal locale, così come l’area verde comprensiva degli orti degli associati e quella degli Orti in Condotta gestiti dalla Condotta Slow Food, prega gli interessati di inviare richiesta a ortidisangiorgio@gmail.com.