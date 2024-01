Si avventa sul fratello per sgozzarlo. Scatta il fermo per tentato omicidio

In preda all’ira, dopo un’accesa discussione in strada, ha spaccato una bottiglia e con il coccio si è rivolto verso il fratello e lo ha colpito al collo. Per fortuna il fendente non è stato preciso, altrimenti le conseguenze potevano essere drammatiche.

Per questo nei confronti di Rosario Rodriguez Juan De Jesus, dominicano di 43 anni residente in città, è scattato il fermo con l’accusa di tentato omicidio. E’ accaduto l’altra notte nel quartiere Umbertino, in via Corridoni, prima della mezzanotte. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri del nucleo radiomobile, prontamente intervenuti, i due fratelli hanno iniziato a litigare per strada. Pare non fossero da soli. Dalle parole, però, il più anziano dei due è passato ai fatti. Spaccando una bottiglia, si è creato una rudimentale arma bianca con la quale ha colpito al collo il fratello. Gli ha procurato una ferita da taglio, fortunatamente non mortale anche se la vittima ha perso molto sangue. Le altre persone sarebbero quindi intervenute per evitare che il quarantenne sferrasse altri fendenti con il coccio di bottiglia. Poiché tutto questo è accaduto in mezzo alla strada, qualcuno ha dato l’allarme telefonando al 112. Sono arrivati sul posto i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni per ricostruire l’accaduto. Il ferito è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea e il medico gli ha applicato alcuni punti di sutura. Non è in pericolo di vita, ma per la dinamica secondo le testimonianze raccolte e l’analisi delle telecamere, Rosario Rodriguez Juan De Jesus è stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio e condotto nel carcere di Villa Andreino. E’ stato informato l’avvocato difensore d’ufficio Federica Giorgi, in attesa dell’udienza di convalida.

Massimo Benedetti