Showdance di latino. Fabio e Tinna al top nella Grande Mela

Il sogno americano di Fabio Modica e Tinna Hoffmann prende forma: i due ballerini, da anni ai vertici europei e mondiali di showdance latino e fondatori della scuola ’The Best Dance di Sarzana’, si esibiranno mercoledì su uno dei palcoscenici più leggendari della Grande Mela, quello dell’Apollo Theater. Da mesi a New York, dove già in passato avevano fatto tappa per diversi stage, i due sono entrati nella rosa degli artisti – cantanti, attori, ballerini e performer in altre discipline – selezionati nell’ambito delle audizioni dell’Amateur Night.

La tradizionale rassegna, per la quale sono attualmente in calendario cinque date diverse, dal 1° novembre al 9 dicembre, darà modo a Modica e alla Hoffmann di regalare al pubblico a stelle e strisce un saggio del loro talento proprio nella prima serata. "Ci siamo presentati a questa audizione – racconta Modica – con la voglia di metterci in gioco e cercare nuove sfide. Già per noi è stato bello essere lì; ci siamo svegliati di mattina presto, abbiamo raggiunto il teatro – dove si terrà lo spettacolo e si sono svolte anche le audizioni – di Harlem e alle 6 del mattino eravamo lì per entrare nella rosa dei primi 250 a cui è stata data la possibilità di provare". La conferma ufficiale è arrivata dopo, ma già dopo il loro mini-saggio la fumata sembrava bianca. "Avevamo un minuto e mezzo, così abbiamo adattato il nostro show, normalmente lungo quattro e ci siamo davvero divertiti: è stata una bellissima esperienza. Subito dopo aver ballato, la responsabile ci ha chiamati e ha chiesto se saremmo stati disponibili per inizio novembre: ci voleva avere nello spettacolo".

Dopo il sì ufficiale, è finalmente agli sgoccioli il conto alla rovescia, nel segno del mito. "L’Amateur Night è uno spettacolo storico a cui hanno preso parte anche James Brown, Ella Fitzgerald e Michael Jackson – uno degli artisti di riferimento dei due – insieme ai Jackson 5. Dura da 80 anni non voglio pensare a come mi sentirò: soltanto farne parte ci rende contenti e orgogliosi. Ci saranno diversi step, verranno scelti tre artisti per ogni serata e poi si terranno le semifinali e le finali; posso solo dire che ho visto alle audizioni persone di grande talento". Intanto, la coppia d’oro del ballo di Sarzana non abbandona i suoi ragazzi. "Vanno avanti le attività alla The Best Dance, con corsi per adulti e giovani e stiamo lavorando su un nuovo musical, per continuare quanto fatto con ’Weird’. Possiamo contare sulla collaborazione di insegnanti di altissimo valore, fra cui un campione mondiale, e in contemporanea insegniamo anche a New York e nel New Jersey. Il nostro obiettivo è tornare presto e dividerci fra Sarzana, che consideriamo casa, e qui". Chiara Tenca