Shopping scontato al Brugnato 5 Terre Outlet Village: 30% di sconto con Vip Card

Tre lunedì da asso dello shopping al Brugnato 5 Terre Outlet Village, dove il 16, 23 e 30 ottobre, i possessori della Vip Card potranno ottenere riduzioni del 30% sul prezzo applicato nei negozi del centro. Un mese di convenienza su una selezione di capi delle collezioni autunno-inverno nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa. Una convenienza a portata di tutti: chi non è in possesso della card, potrà sottoscriverla rivolgendosi all’infopoint dell’Outlet Village della Val di Vara, e potrà essere utilizzata nel resto dell’anno per ottenere altre promozione. Il centro è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20: shopping nel cuore verde della provincia della Spezia, occasione per unire passione per la moda, la casa e non soltanto ad un’escursione all’aria aperta. La lista completa dei negozi che parteciperanno ai Vip Mondays è sul sito shopinnbrugnato5terre.it, con i nuovi punti vendita, fissi e ’temporary’. Spazio anche alla solidarietà: nel punto ristoro dell’outlet c’è il ristorante Luna Blu, gestito dall’omonima cooperativa sociale che lavora per l’inclusione e l’inserimento lavorativo dei giovani affetti da autismo