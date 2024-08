Al via Shopping La Spezia by night, negozi aperti la sera il mercoledì

La Spezia, 2 agosto 2024 – Prenderà il via mercoledì 7 agosto ’Shopping La Spezia by night’, iniziativa promossa da Confcommercio ma nata dalla volontà dei loro associati che, per rivitalizzare il commercio di una città a vocazione turistica, ha deciso di tentare la strada dell’apertura serale. Il giorno migliore in cui tenere aperti i negozi di abbigliamento fino alle 23 è stato individuato nel mercoledì e al momento, ad aver aderito all’iniziativa sono una quarantina di commercianti. "Qualcuno ha perplessità sulla sostanza e dal punto di vista operativo e pratico - spiega il presidente di Confcommercio Vittorio Graziani -.Noi crediamo sia lodevole provare a ragionare su qualcosa di nuovo. Siamo convinti abbia successo e speriamo che col tempo aderiscano sempre più operatori e soprattutto speriamo sia ben vista dai clienti".

"Quella che stiamo vivendo è una situazione diffusa in tutta Italia - aggiunge Simone Vezzoni , presidente di Federmoda -.Chiusure preoccupanti si stanno verificando in tutte le città, ma dobbiamo considerare che le località dove non esiste il turismo sono messe peggio, mentre noi abbiamo chance che altri non anno". E prosegue: "Il lusso è in crisi ovunque, mentre il fast fashion sta attraversando problematiche legate alla sostenibilità. Dobbiamo puntare sulla fascia premium che invece è legata a marchi e al made in Italy ed è accessibile".

Le idee e la buona volontà non mancano: studiare le fascia di afflusso, come il flusso di ritorno dei turisti del primo pomeriggio. Non semplicemente variare, ma ampliare le ore di apertura. "Appena insediatomi due anni fa avevamo pensato alle aperture serali per rendere la città più vivibile e in un ottica di opportunità - aggiunge Marco Frascatore , assessore al commercio -.Appoggiamo quindi in pieno questa iniziativa: il mercato chiede un cambiamento e bobbiamo provare a cambiare passo, pur consci degli sforzi che gli operatori devono fare. Grazie a Confcommercio per aver proposto questa iniziativa concreta". Dalle 100mila presenze registrate a Spezia nel 2017 si è passati a superare il milione durante lo scorso anno. "Il 2023 è stato un anno da record per presenze e fatturato, specialmente nel comparto ristorazione. Ora stiamo assistendo a un calo fisiologico, ma metteremo in campo tutte le forze per ritornare a nomeri da boom".

Elena Sacchelli