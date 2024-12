Shopping con lo sconto al 5 Terre Outlet Village

Partiranno ufficialmente sabato 4 gennaio a Brugnato 5Terre Outlet Village i “Winter Sales“, la speciale promozione, tra le più attese da tutti gli appassionati di shopping e moda, che permetterà a tutti di approfittare di riduzioni fino al -70% sul prezzo outlet. Un’ottima occasione per acquistare i capi preferiti dei brand più amati a prezzi davvero vantaggiosi, negli oltre 80 negozi del Centro, passeggiando tra le vie addobbate a festa.

Un’atmosfera magica garantita anche dalla giostra a tema natalizio posizionata davanti al punto vendita di Elmas Phil, attivo per il mese di gennaio. Prosegue fino al 31 gennaio il concorso “Fai shopping e vinci uno smartphone”, che mette in palio 5 iPhone 16. Per partecipare è sufficiente fare un acquisto con una spesa minima di 100 euro.

Esposto inoltre Omoda5, il suv di ’Omoda & Jaecoo, brand del Gruppo Chery, prima realtà dell’automotive cinese per esportazioni nel mondo. corso dell’estate 2024. La vettura sarà all’interno del Centro e messa a disposizione dei visitatori per test drive prenotabili al link: https://www.brugnato5terreoutletvillage.it/jmsblog/news/487_omoda5-prenota-ora-il-test-drive.html.

Brugnato 5Terre Outlet Village seguirà il tradizionale orario di apertura, dal lunedì alla domenica, 10-20, compreso il 1° gennaio e lunedì 6 gennaio. In occasione della partenza dei Winter Sales, domenica 5 gennaio e 12 gennaio, saranno disponibili navette prenotabili al costo di 5 euro in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Versilia. Info: 0187 894521 o l’area del sito: https://www.brugnato5terreoutletvillage.it/it/page/28/bus-navetta