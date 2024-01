Shopping a portata di click. Un portale sul commercio

Tutte le attività della città a portata di click. Nasce ShoppingLaSpezia un portale che raggruppa in un solo luogo online tutte le attività commerciali del centro. L’obiettivo è quello di creare un sistema che permetta di conoscere l’offerta commerciale in città e di programmare la propria giornata di shopping ricreativo da poter alternare ad attività di intrattenimento e culturali. Si tratta di uno strumento che rappresenta il primo step del progetto, ideato dall’esperto di marketing Roberto Spinetta, che intende trasformare il centro storico in un centro commerciale a cielo aperto. All’interno di questo spazio fisico e online l’utente-cliente si deve poter orientare in modo agevole. ShoppingLaSpezia andrà quindi ad affiancare il sito turistico www.visitspezia.it con il quale condivide lo slogan “La Spezia Always Different“. "La grande fase di cambiamento che la nostra città sta vivendo – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – deve essere accompagnata da una progettazione specifica per sostenere le imprese locali e migliorarne la visibilità. Questo è l’obiettivo del piano di marketing che stiamo portando avanti e che trova la sua prima vetrina nel sito ’shoppinglaspezia’ dove si potranno reperire informazioni sulle attività commerciali e sui tanti eventi in città". La scelta di intraprendere questa strada nasce dalla volontà di mettere gratuitamente a disposizione dei commercianti una vetrina che li aiuti a farsi conoscere, allo stesso tempo permette a chi cerca un determinato oggetto o capo di sapere dove poterlo trovare. Per arricchire di informazioni il sito e per renderlo sempre più dettagliato è fondamentale la collaborazione con i proprietari dei negozi, per questo motivo le attività che intendano partecipare potranno mettersi in contatto con il Comune della Spezia tramite l’indirizzo e-mail [email protected]. Ogni esercizio avrà la possibilità di inserire sul portale una scheda con una breve presentazione, i giorni e gli orari di apertura e un link al proprio sito.

Ad affiancare la promozione sul portale ci sarà una promozione sui canali social. Nell’ottica di una pianificazione strategica dell’offerta commerciale e di intrattenimento, l’amministrazione ha individuato tre passaggi: l’attivazione di un tavolo di lavoro con associazioni di categoria e di un tavolo di lavoro con dirigenti e funzionari del Comune per la verifica degli strumenti normativi, per l’aggiornamento, il monitoraggio dei dati e la verifica di bandi disponibili, è inoltre stata prevista l’aggiunta di nuova cartellonistica con percorsi pedonali e maxischermi digitali, infine la creazione di ShoppingLaSpezia.

Ginevra Masciullo