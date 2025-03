Sfigurata con l’acido da due sicari. La lezione di rinascita di Annibali

La testimonianza di Lucia Annibali, l’avvocata di Urbino sfigurata con l’acido da due ’sicari’ assoldati dall’uomo che non si era rassegnato alla fine della loro relazione e aveva deciso di infliggerle la crudele punizione, approda alla Spezia per iniziativa di Ewmd, il network delle donne delle professioni. L’occasione è un incontro in programma questo pomeriggio alle 17,45, al Sunspace di via Sapri 68, dove la Annibali – che l’ 8 marzo 2014 ha ricevuto dall’allora capo dello Stato Giorgio Napolitano l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica – assieme a Daniela Palumbo racconterà quell’esperienza parlando del suo libro ’Il futuro mi aspetta’, edito Feltrinelli. Alla presentazione prenderanno parte la presidente di Ewmd La Spezia Marina Magnani, la senatrice Raffaella Paita e Sabrina Canese (Ewmd La Spezia) che introdurrà Lucia Annibali. Jessica Chia, giornalista del Corriere della Sera, dialogherà con l’autrice. L’aggressione che ha drammaticamente cambiato la vita di Lucia, avvenuta il 16 aprile 2013, è stata l’inizio di un percorso doloroso, tra cure e interventi chirurgici per poter tornare a una vita normale. La presentazione del libro è l’occasione per focalizzare l’attenzione sul bilancio della sua storia di rinascita e impegno. Consigliera per le Pari opportunità della sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Annibali, nell’ambito di tale attività, ha coordinato e redatto le linee guida nazionali in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono violenza e ha collaborato alla stesura del piano strategico nazionale sulla violenza contro le donne 2017/2020. Eletta nel 2018, è stata parlamentare alla sua prima legislatura. Capogruppo in Commissione giustizia alla Camera, si è occupata di giustizia, violenza sulle donne e parità di genere. Da febbraio 2023 è Difensora civica della Regione Toscana. Ne ’Il Futuro mi aspetta’ Lucia Annibali, insieme a Daniela Palumbo, racconta a ragazze e ragazzi la sua storia. La storia – spiegano i promotori dell’incontro – di chi di fronte all’odio ha scelto ancora una volta l’amore.

Franco Antola