Sesto premio ’Lord Byron’

Il 2024 sarà un anno particolare per un noto premio letterario del nostro territorio. Il bando della sesta edizione del ‘Lord Byron PortoVenere Golfo dei poeti’ è stato pubblicato. Si tratta di un’edizione speciale perché cade nel bicentenario della morte di Lord Byron, nato nel 1788 e scomparso il 19 aprile del 1824. Come nelle edizioni precedenti – ancora col patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Porto Venere – sono previste varie sezioni di poesia edita e inedita e narrativa edita ed inedita (racconti brevi).

Nella sezione di poesia inedita a tema libero, da ricordare il ‘Premio Lord Byron poesia in lingua inglese’ – anche giovani poeti – e ‘Premio Lord Byron Giovani poeti’ in lingua italiana, in memoria del poeta Luigi Valente Portunato. Nell’ambito della cerimonia di premiazione che si terrà il 13 ottobre nella sala consiliare del municipio portovenerese, alle 15, sarà consegnato il ‘Premio Porto Venere Cultura Arte Spettacolo e Giornalismo’ da parte dell’amministrazione comunale ad una personalità di livello nazionale e internazionale distinta nell’ambito della cultura e della comunicazione nel mondo. La Giuria di qualità, presieduta da Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel Salvatore, regista teatrale, scrittore e poeta, è composta dalla vicepresidente Marina Pratici, critico letterario, scrittrice, poetessa e saggista, Daniela Tagliafico già vicedirettrice del Tg1 Rai, direttrice Rai Quirinale e scrittrice, Vincenzo Patanè, studioso di Lord Byron, giornalista e docente di Storia dell’arte, Biancamaria Rizzardi e Marzia Dati dell’Università di Pisa, docenti di Letteratura inglese e dei Paesi in lingua inglese, Rita Iacomino, scrittrice e poetessa, Lorenzo Masi direttore artistico e presidente dell’associazione culturale Portus Veneris, organizzatrice della kermesse. Sono previsti premi in denaro, targhe e diplomi a tutti i vincitori delle diverse sezioni. Le opere possono essere inviate in formato cartaceo ad Associazione Portus Veneris - Via Canedoli, 4 - 19025 Porto Venere; oppure via e-mail all’indirizzo [email protected] al quale può essere anche richiesto il bando completo. La scadenza di invio delle opere è 10 agosto. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.associazioneculturleportusveneris.com oppure chiamare il 338 3017820.

Marco Magi