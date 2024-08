Serata tributo per Raffaella Carrà. In piazza Europa omaggio pop con i brani noti della grande icona

Nel solco della musica, dopo la pausa dedicata ad un eccezionale edizione del Festival internazionale del Jazz della Spezia, prosegue il La Spezia Estate Festival. In scena stasera, sul palco di piazza Europa fresco di premiazioni del Palio del Golfo numero 99, una produzione del Nuovo Teatro Verdi di Montecatini: ‘Raffaella! Omaggio alla Carrà’, che vede protagonista Beatrice Baldaccini. Un progetto completamente inedito. Un omaggio doveroso. Uno spettacolo musicale che porta sul palco, dalle 21.30, le note dei brani più famosi e significativi della grande Raffaella Carrà, donna e artista indimenticabile. Un tributo a colei che è stata un’icona per molte generazioni e che attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia. Lo spettacolo prevede una band di 5 elementi interamente dal vivo (Michael Cappai, Omar Ceriotti, Domenico Vena, Claudia Campolongo e Gianluca Sambataro) e 6 performer (Silvia Gattafoni, Ilaria Gattafoni, Valerio Angeli, Nicholas Jay Cugge e Giovanni Di Tizio), che attraverso recitazione e canto tratteggeranno l’arte, la spettacolarità e il carattere della regina della tv italiana Tutto questo ruoterà intorno alla ‘nostra’ Raffaella, interpretata da una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano: Beatrice Baldaccini, che vanta numerose esperienze di successo come il ruolo da protagonista in ‘Cercasi Cenerentola’, la Fata Turchina in ‘Pinocchio’, Sandy in ‘Grease’, Grace Metal Lamb in ‘Fame-Saranno famosi’ e Stella in ‘Balliamo sul mondo’.

Ha interpretato Antonella nel film ‘Il mondo di Patty - Il Musical’, e ha fatto parte del trio comico Le Principesse nella trasmissione di Italia 1, ‘Colorado’, oltre ad aver vestito i panni della protagonista Vivian Ward nel musical ‘Pretty Woman’, tratto dall’omonima commedia romantica, una delle più amate di sempre. Lo spettacolo di stasera è con la direzione artistica di Claudia Campolongo, la regia di Gabriele Colferrai e le coreografie di Angelo Di Figlia. Il costo del biglietto è di 10 euro più la prevendita, ma gli studenti potranno entrare con un ridotto a soli 5 euro. Sarà possibile acquistare i tagliandi al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dalle 8.30 alle 12.30, oltre che nella biglietteria che aprirà in piazza Europa a partire dalle 18.30. Ulteriori informazioni sono disponibili inviando una mail all’indirizzo [email protected] o telefonando al numero 0187 727521.

Marco Magi