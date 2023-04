Sentieri ’a senso unico’ "Questione di sicurezza e tutela delle Cinque Terre"

Obiettivo comune, evitare un nuovo ’congestionamento’ di visitatori sui sentieri delle Cinque Terre in occasione dei prossimi week end e ponti festivi. Argomento affrontato nel corso del Consiglio direttivo del Parco in cui sono stati discussi i dati relativi all’analisi dei flussi registrati dai sistemi di monitoraggio del Parco Nazionale lungo la rete sentieristica, che ha registrato la massima affluenza nella giornata di sabato 9 concentrata nella fascia oraria tra le 12 alle 15, lungo il sentiero di costa Sva da Monterosso a Corniglia. Le criticità maggiori sono state rilevate lungo il tratto Monterosso - Vernazza, caratterizzato da passaggi di larghezza ridotta, la particolare verticalità e un incremento di passaggi importante, caratteristiche associabili a percorsi di montagna, da affrontare con la dovuta preparazione e con l’abbigliamento adeguato.

E in previsione di una probabile replica dello stesso scenario nei prossimi ponti, sono state valutate dal Consiglio alcune misure di ottimizzazione dell’uso dei percorsi più richiesti nel rispetto della capacità e sicurezza. Tra le iniziative che saranno introdotte, il potenziamento dei presidi di controllo e informativi sul sentiero Verde Azzurro e sulla rete escursionistica del Parco (a cura dei Carabinieri forestale, Guardie ecologiche volontarie, ’Associazione Carabinieri e personale dell’ATI 5 Terre) oltre a misure di regolazione dei flussi che verranno definite con sopralluoghi tecnici la prossima settimana. Fra le ipotesi emerse c’è anche quella che l’ultimo tratto del Sentiero Azzurro nel Parco nazionale delle Cinque Terre possa essere percorribile in un solo senso di marcia in via sperimentale, per evitare incroci tra escursionisti che possono creare ingorghi e problemi di sicurezza.

Dovrebbe essere il tratto tra Monterosso e Vernazza a essere oggetto della sperimentazione con percorribilità da ponente verso levante. "Durante lo scorso fine settimana di Pasqua abbiamo avuto punte di 6 mila persone in contemporanea sul sentiero – spiega Francesco Villa, sindaco di Vernazza – Dobbiamo cercare soluzioni per i ponti del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno che segnano presenze importanti sul nostro territorio". Fra i temi in discussione l’ampliamento delle stazioni ferroviarie di Manarola e Vernazza. "Mi è stato assicurato che entro giugno avremo il progetto definitivo, spero i lavori partano a novembre – aggiunge Villa – A ottobre vorremmo fossero già abbattuti i muri dell’ex biglietteria, in modo da creare uno spazio di circa 300 metri quadri. Fondamentale sarebbe avere una scala più grande per il deflusso dei passeggeri". Dopo la pandemia, il Parco delle Cinque Terre ha segnato un +12% di vendite di carte multiservizio rispetto al 2019, che fu già di per sé un anno boom di presenze.