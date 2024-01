’Senti che muscoli Sp!’. Il torneo di poetry slam tiene banco al Dialma

Torna l’unico e inimitabile torneo di poetry slam di Spezia, organizzato, naturalmente dal collettivo dei Mitilanti. Tre serate eliminatorie e una finale per il ‘Senti che Muscoli SP!’, con appuntamenti fissati al Dialma Ruggiero di Fossitermi. A partire da venerdì, dalle 21, quando si daranno battaglia i migliori e le migliori slammer del Paese. Tutto nel calendario di Fuori Luogo 13 ‘Mainstream’.

Ricordiamo intanto le regole del poetry slam: sette poeti e poetesse si sfidano con le loro poesie, non possono sfruttare basi musicali, costumi, oggetti di scena, ma solo corpo e voce, per tre minuti a testa. A decidere sarà il pubblico, dei giurati scelti a caso per la serata, con il primo e il secondo classificato ad accedere all’epilogo. Centinaia le richieste di partecipazione e non è stato facile per i Mitilanti decidere i concorrenti dei diversi round. Una maniera per giocare con la poesia, liberarla da sovrastrutture critiche e riconsegnarla, molto semplicemente, alla sua primigenia natura orale e popolare. Ma ecco chi sono i protagonisti di venerdì: Diavoli, Kosmonavt, Jonathan Lazzini, Francesca Lemmi, Luca Orrico, Roberto Sturlese e Serena Rose Zerri. I biglietti sono acquistabili e/o prenotabili al numero 333 2489192 (anche via Whatsapp), alla biglietteria del Teatro degli Impavidi di Sarzana negli orari di apertura (da lunedì a sabato 9:30-13, il giovedì anche 16-19, i giorni di spettacolo da 2 ore prima dell’orario di inizio al Dialma). Durante le serate sarà attivo anche il servizio bar, gestito da Luna Blu. Il ‘Senti Che Muscoli SP!’ fa parte del campionato Lips - Lega Italiana Poetry Slam, in collaborazione con Scarti - Centro di Produzione teatrale d’innovazione. La struttura è quella classica, con tre serate eliminatorie (5 gennaio, 9 febbraio, 8 marzo) in cui si sfideranno sei contendenti e una finale (5 aprile), che vedrà in scena i primi due classificati, secondo il giudizio del pubblico, delle eliminatorie.

Marco Magi