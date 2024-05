’Selvaticamente’ alla Cittadella

Oggi e domani, dalle 9 alle 21, alla Cittadella di Sarzana andrà in scena Selvaticamente, una due giorni di talk, laboratori, eventi per bambini e momenti di incontro con i cittadini per parlare di ambiente e natura. Il progetto presentato dall’associazione di volontariato Naturabilia (che gestisce il primo centro per la raccolta degli animali selvatici nella provincia di La Spezia) è stato approvato nell’ambito della Call for Ideas promossa dal Comune di Sarzana e godrà del patrocinio dell’ente. Tanti gli ospiti e i collaboratori di Selvaticamente, tra cui Davide Rufino (zoologo), Simone Giosso (fotografo e naturalista), gli astrofili del gruppo Iras, l’ecologa e riabilitatrice di fauna selvatica Eleonora Tomasini, la sezione di Lerici del gruppo di raccolta rifiuti ’Plastic free’ e la sezione giovane del Cai di Sarzana. All’evento saranno presenti anche stand informativi e mercatini dell’artigianato locale.