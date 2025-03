Sei posti nella polizia locale a tempo determinato

Concorso del Comune di Portovenere finalizzato alla copertura di 6 posti di agenti di polizia locale. Selezione per esami (colloquio) finalizzata alla formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo pieno e determinato per la durata di 6 mesi, prorogabili nei limiti della normativa vigente e fatte salve diverse esigenze. Fra i requisiti per partecipare al concorso, oltre a quelli richiesti per l’accesso al pubblico impiego, è necessario possesso della patente di guida B e diploma di scuola superiore. Il colloquio si svolgerà il giorno 25/03/2025 alle 9 alla Sala Consigliare del Comune di Porto Venere in Via Garibaldi 9. La domanda va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata alle assunzioni nella pubblica amministrazione, InPA, sul sito www.inpa.gov.it mediante autenticazione a scelta fra SPID/CIE/CNS/IDAS. Scadenza 19 marzo. Altre informazioni sono disponibili anche sul sito del Comune www.portovenere.sp.it