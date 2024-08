Segovio, per scherzo o quasi. Il quartetto in piazza Castello con ’Danze e colonne sonore’

Il nome del Quartetto Se.Go.Vi.O. nasce dall’unione dei cognomi Seminara-Gori-Vignani-Oglina – i suoi componenti – per ricordare, con un pizzico di ironia, la figura del grande chitarrista spagnolo Andrés Segovia. Stasera alle 21.15, a Bolano, nel cortile interno del palazzo comunale in piazza Castello, si terrà un coinvolgente concerto intitolato ‘Danze e colonne sonore’.

Protagonista il celebre Quartetto formato da Salvatore Seminara alla chitarra, Stefano Gori al flauto, Paolo Vignani alla fisarmonica e Gabriele Oglina al clarinetto, che proporrà un bellissimo percorso musicale dalle danze di Faurè con la Pavane op.50 e le danze di Nino Rota da ‘Il Gattopardo’ a celebri colonne sonore di Bacalov (Il postino), Piovani (La vita è bella), fino ad arrivare a celebri tanghi e milonghe di Piazzolla (Verano Porteno, Oblivion, Yo Soy Maria, La muerte del Angel). Il concerto è uno degli appuntamenti del XXX Festival Provinciale ‘I Luoghi della Musica’, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia e della Regione Liguria. I quattro musicisti si distinguono per la grande esperienza concertistica internazionale e per l’impegno profuso in ambito didattico. Il repertorio scelto pone l’accento sulle possibilità espressive di ogni strumento: l’impatto timbrico che nasce dall’incontro delle corde pizzicate con lo strumento a mantice e i fiati costituisce il terreno ideale per dare vita alle graffianti sonorità della danza e a quelle suadenti delle colonne sonore. Così il celebre chitarrista-compositore argentino Máximo Diego Pujol si esprime in merito al cd prodotto dal Quartetto Se.Go.Vi.O: "La musica ci dà uno spazio di assoluta libertà. Farne uso implica responsabilità e impegno. E porta qualcosa di nuovo per un mondo migliore. Tali responsabilità e impegno sono presenti negli eccellenti arrangiamenti e interpretazioni del Quartetto. Molte grazie per questo bel regalo!". In caso di pioggia per il concerto è previsto spazio alternativo al chiuso. Il concerto, ad ingresso gratuito, è organizzato dall’associazione musicale ‘Il Pianoforte’ col contributo del Comune di Bolano.

Marco Magi