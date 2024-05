Se gli alberi potessero parlare.... Il futuro visto con gli occhi dei giovani

Ci sono gli alberi che, in un mondo fantastico ma non troppo, parlano e confidano ai ragazzi i loro timori per il futuro dell’umanità, minacciata da guerre, inquinamento e sconquassi climatici; e ci sono gli alberi che, facendo amicizia con i giovani, raccontano episodi di vita vissuta, anche dolorosi, legati a vicende della storia passata e recente, come la guerra e la mafia. Sono stati questi i temi affrontati, con grande maturità, dai ragazzi di tre scuole medie, la Piaget di Spezia, la Sironi di Riccò del Golfo e la Schiaffini di Santo Stefano, chiamati a cimentarsi in un concorso di scrittura creativa sul tema "Se gli alberi potessero parlare…" per iniziativa del Club Lions Colli spezzini. Gli elaborati erano 74, di cui 32 selezionati da una giuria formata da Rossana Belloni, Daniela Corradini, Patrizia Gallotti, Angela e Maria Turco.

La premiazione è avvenuta nel corso di una cerimonia, organizzata anche grazie alla collaborazione di Laura Torrini, nel salone dell’amministrazione provinciale. A spiegare il significato dell’iniziativa è stato Luciano Piovano, presidente del Lions Club organizzatore, che ha messo in evidenza il valore e la grande maturità dei temi proposti. Poi la consegna di diplomi, magliette col simbolo della pace e tanti gadget di fronte ad un’affollata platea di ragazzi, insegnanti e soci Lions. Questa la classifica definitiva con i finalisti premiati, suddivisi fra le prime e le seconde classi delle scuole partecipanti.

Scuola Piaget La Spezia

Classi prime. Prima classificata Vittoria Baudone con il racconto Gli alberi della memoria; secondo Alessio Sanfilippo (Un messaggio dal futuro). Finalisti: Gemma Martinelli (Il ragazzo e la quercia), Caterina Grandi (Una giornata nei boschi), Eleonora Agliano (Chloe e gli alberi), Matilde Bianchi (Gli uomini delusi). Classi seconde. Primo Tiziano Forlani (Lo sciopero); secondo Mattia Gennaro (E Lucy?). Finalisti: Pasquale Balsamo (Soli non si sta), Valentina Portunato (Connessione).

Scuola Sironi Riccò del Golfo

Classi prime. Primo Elia Usala (Thomas e teo); seconda Naike Giulia Oliva (L’alberello birichino). Finalisti: Nicole tricarico (Il racconto pace universale), Greta Rezzano (La quercia e l’uomo), Viola Barbieri (Viaggio sugli alberi), Giada Sandra Urbinati (Il bosco salvato). Classi seconde. Primo Alessandro Moreo (La foglia di smeraldo); secondo Santiago Martinez (Un albero per amico). Finalisti: Anita Calò (I pensieri di una quercia), Alessandro Tiraboschi (Non sono solamente un pino), Gemma Tognetti (La voce del leccio), Liam Bernardino (La saggezza degli alberi).

Scuola Schiaffini S. Stefano

Classi prime. Primo Diego Benetti (Io e te); seconda Kaede Camaiora (Un ulivo racconta l’uomo). Finalisti: Gelmona Karaj (Il magico incontro), Giovanni Ferrari (L’albero di una vita), Cristina Saporiti (Camilla e i suoi dipinti). Classi seconde. Primo Lorenzo Bardi (L’albero parlante). Secondo Cristian Molla (L’albero parlante). Finalisti: Aurora Di Gioia (L’albero parlante), Filippo Bernardini (L’albero parlante), Alessio Pellistri (L’albero parlante).

Franco Antola