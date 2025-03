Sdg mastica amaro. Sconfitta per un gol

La SDG Spezia Pallamano esce sconfitta dalla trasferta di Grosseto con il punteggio di 34-33, al termine di un match combattuto e deciso solo all’ultimo secondo. Una gara che ha visto i Seawolves partire forte, subire il ritorno dei padroni di casa e sfiorare il pareggio con un rigore a tempo scaduto, senza però riuscire a concretizzare l’occasione.

Primo tempo: partenza sprint, ma Grosseto rientra. L’avvio di gara è stato tutto a favore della Ginnastica Spezia, che con determinazione ha messo subito in difficoltà i padroni di casa, portandosi avanti 4-0 nei primi minuti. Il Grosseto, però, non ha perso la testa e con pazienza ha ricucito lo svantaggio, rimettendosi in carreggiata. Il primo tempo si è chiuso con i Seawolves avanti di una sola rete, 16-17, lasciando presagire una ripresa equilibrata.

Secondo tempo: continui capovolgimenti e finale thrilling. Nella seconda frazione, la partita ha continuato a essere incerta. La SDG Spezia ha alternato momenti di buon gioco a qualche passaggio a vuoto, mentre Grosseto ha saputo sfruttare meglio il fattore campo, portandosi avanti di tre reti. Per provare a ribaltare l’inerzia, il tecnico spezzino ha optato per una difesa a tutto campo, una scelta che ha dato i suoi frutti, permettendo ai Seawolves di rientrare in partita fino agli ultimi istanti. Negli ultimi 10 secondi, con Grosseto avanti di un solo gol, la SDG Spezia ha avuto l’ultima occasione per il pareggio, conquistando un rigore a tempo scaduto. Il tiro, però, non è andato a segno, lasciando alla squadra di casa la vittoria e lasciando tanto rammarico tra gli spezzini.

Testa al prossimo impegno: appuntamento alla palestra 2 Giugno. Nonostante la sconfitta, la Ginnastica Spezia Pallamano ha dimostrato ancora una volta di poter competere fino alla fine, lottando con carattere su un campo difficile. Ora è il momento di archiviare questa battuta d’arresto e concentrarsi sul prossimo impegno: sabato 8 marzo, alle ore 18:30, alla Palestra 2 Giugno, i Seawolves torneranno in campo per un’importante sfida casalinga contro Pallamano Medicea.