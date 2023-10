Scuola a Beverino, trasporti al Caso per Castiglione Vara-Piana Battolla

"La scuola è iniziata da quasi un mese, ma il servizio trasporti dell’Atc, almeno per quanto riguarda la tratta Castiglione Vara-Piana Battolla, è lasciato al caso". Inizia così la lettera di protesta di una nostra lettrice, che sottolinea i disservizi del trasporto legato alle scuole. "I genitori devono essere sempre pronti a liberarsi dai loro impegni per accompagnarli di corsa a scuola, perché l’autista ha saltato la corsa – afferma –. Per il rientro pomeridiano la situazione è ancora più incresciosa perché all’uscita da scuola non c’è nessuna corriera che, come avevano assicurato, transita intorno a quell’ora". La donna sottolinea che "telefonare all’Atc per chiedere spiegazioni è quasi inutile. Questa è la situazione che stanno vivendo gli alunni di Castiglione Vara della scuola media di Piana Battolla. Sarà così per tutto l’anno scolastico?"