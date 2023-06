Scrittore e fotografo Un ospite a sorpresa nella Torre dei Vescovi

L’estate nella Torre sarà in compagnia di un ospite a sorpresa. Infatti la rassegna fotografica che da anni, da quando la torre dei Vescovi di Luni in piazza Querciola è stata riquaificata, è diventata l’evento culturale di maggior rilievo per il Comune di Castelnuovo Magra. Da venerdì pomeriggio fino al 15 ottobre le salette che si arrampicano nel castello che domina la vallata ospiteranno infatti le fotografie di Maurizio Maggiani, famosissimo scrittore ma anche apprezzato fotografo. Maggiani è nativo proprio di Castelnuovo Magra e da qualche anno è residente in Emilia Romagna e proprio questa combinazione logistica, non certamente felice considerata la gravità degli eventi meteo che hanno colpito la Regione, ha consentito di arricchire le immagini già scelte per l’esposizione con un ultimo e attuale scatto legato alla situazione post alluvione e in particolare nella zona di Faenza. La mostra fotografica si intitola "Il narciso meccanico" ed è curata dal Comune in collaborazione con l’associazione storico culturale Archivi della Resistenza.

Lo scrittore, uno dei maggiori narratori italiani, ha un passato da fotografo anche se la passione è sempre stata coltivata in parallelo con la sua professione di scrittore e opinionista. La scelta delle immagini parte dal 1971 e raccoglie circa 80 scatti accompagnati da installazioni audiovisive, paesaggi sonori con il sottofondo degli audio originali dell’epoca e con un’intervista all’autore. Saranno ripercorsi gli anni della contestazione studentesca nel periodo successivo al ‘68, le lotte operaie, il nuovo volto della scuola e dei vari esperimenti didattici e anche alcuni aspetti famigliari. Alcune gigantografie in forex verranno posizionate nelle vie del borgo. La mostra inoltre nel corso dell’estate verrà arricchita da iniziative sul tema della fotografia, incontri con lo stesso Maurizio Maggiani e un omaggio a Sergio Fregosi e ai suoi allievi in particolare al fotografo Jacopo Benassi. L’associazione Archivi della Resistenza ha curato un catalogo della mostra edito da Ets di Pisa e altro materiale verrà presentato nel corso della rassegna sviluppato in collaborazione di Andrea Castagna.

Massimo Merluzzi