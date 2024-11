Scoppia la baruffa... per l’asilo : "Avete perso i finanziamenti". Il Pd accusa l’amministrazione

Revocato dal Ministero dell’Istruzione il contributo Pnrr di 110 mila euro a favore del Comune di Sarzana e destinato all’ampliamento della scuola dell’infanzia Mattazzoni. A farlo presente sono i gruppi di minoranza del Partito Democratico e di Sarzana protagonista che , dopo aver visionato il rapporto della Corte dei Conti, accusano la giunta Ponzanelli di mala gestione delle risorse. "Un importante contributo andato in fumo per un ritardo nella progettazione – incalza l’opposizione - un passo falso che appare ancora più grave alla luce delle segnalazioni portate alla luce dalle famiglie che sottolineavano la necessità di rimettere mano al plesso di viale della Pace, che a quanto pare non sono bastate a calamitare l’attenzione dell’amministrazione comunale. La scusa dell’aumento dei costi delle materie prime non regge visto che gli altri comuni della provincia sono riusciti a concludere la progettazione e l’aggiudicazione dei lavori nei tempi previsti e per importi ben più significativi". Se dal progetto complessivo da 270 mila euro – di cui 160 già finanziati dal Comune – vengono meno i 110 mila euro del Pnrr, a quali risorse si attingerà per finanziare l’opera ? Speriamo che l’ampliamento della Mattazzoni non sia destinato a rimanere lettera morta, come altri cantieri sparsi in giro per la città". A replicare è la capogruppo di Cristina Ponzanelli sindaco Clelia Devoto. "Abbiamo provveduto noi a risanare un soffitto costituito da pesanti piastrelle che cadevano pericolosamente e pavimenti indegni per una scuola materna e continueremo a farlo. Nel caso di mancata completa erogazione del contributo, l’ente provvederà con proprie risorse al finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera".

Elena Sacchelli