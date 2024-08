Sotto choc in mezzo al bosco: si era allontanato da casa. Il ‘giallo’ di un imprenditore

Era un giallo, risolto poi sulle alture di Riccò nel Golfo. Un imprenditore edile di 50 anni, del quale la compagna ne aveva denunciato la scomparsa qualche giorno prima, è stato ritrovato in stato di choc.

Da quello che si è appreso, l’uomo avrebbe dovuto restituire un prestito a persone dell’est Europa. L’uomo (residente a Grosseto) è stato localizzato dai Vigili del fuoco grazie allo smartphone e non è riuscito a spiegare ai soccorritori come fosse arrivato fin lì. Era in evidente stato di choc.

E’ stato ricoverato in ospedale. I carabinieri di Spezia, coordinati dal pm Giacomo Gustavino, hanno trovato poco lontano dal bosco l’auto dell’imprenditore: un suv di Audi. Il mezzo è stato naturalmente sequestrato così come alcuni oggetti che sono stati trovati nell’abitacolo. Ma il lavoro degli inquirenti è passato subito alla Guardia di finanza di Grosseto che già da giorni sta indagando sul caso. Il ritrovamento dell’uomo però rimane un giallo: gli investigatori stanno incrociando gli elementi raccolti dal gps dell’auto e dalle immagini registrate da alcune telecamere posizionate nelle immediate vicinanze del luogo in cui è stato trovato l’uomo.

Si fa largo l’ipotesi degli inquirenti che l’imprenditore sia arrivato in quel bosco accompagnato da qualcuno, così come non si può escludere che l’episodio sia da mettere in stretto collegamento con la vicenda dei prestiti. D’altronde è stata la stessa compagna a svelare un possibile collegamento con ambienti criminali. Gli investigatori stanno però compiendo accertamenti in varie direzioni cercando di tracciare eventuali precedenti viaggi dell’imprenditore tra Grosseto e Spezia. Perché nella località in cui è stato trovato il 50enne non ci si arriva se non si è davvero esperti: è un’a- rea boschiva isolata. L’unico tracciato conosciuto da quelle parti è un sentiero del Cai.