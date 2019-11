La Spezia, 3 novembre 2019 - Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno dichiarato lo sciopero unitario nel porto della Spezia, viste le condizioni meteo odierne. L’allerta rossa, infatti, spiegano i sindacati, "non consente di svolgere le operazioni garantendo la sicurezza sul lavoro. I sindacati denunciano anche il ritardo della costituzione del Comitato di Igiene e Sicurezza, sollecitato in data 21 ottobre anche alle Presidenza dell’autorità di Sistema. Lo sciopero, che prevede la sospensione delle attività portuali, si protrarrà sino all’inizio del primo turno del 4 novembre".

Dicono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: “In questo periodo, l'anno scorso, sul porto si è abbattuta una burrasca le cui immagini sono ancora vive nella memoria di tutti noi. All'epoca si sfiorò la tragedia e soltanto dopo un duro confronto con le aziende riuscimmo ad ottenere la sospensione dei lavori. Da allora chiediamo un confronto per definire un protocollo per gestire le condizioni meteo avverse. Abbiamo avuto un anno di tempo, ma ancora oggi, nel pieno della stagione che storicamente ha visto gli eventi meteo più estremi abbattersi sulla provincia, non esiste una procedura condivisa che preveda la sospensione delle attività portuali in condizioni di particolare gravità.”