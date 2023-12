Scambio di auguri di sindaco e assessore con i nonni civici

Scambio di auguri con i nonni civici e le associazioni di volontariato Ada, Anteas e Auser ieri mattina nella sede del comando della polizia locale, presenti il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore al ramo Giulio Guerri. "Il contributo fornito dagli ausiliari civici è importante per la città e per la polizia locale – sottolinea l’amministrazione –, consente alle pattuglie di dedicarsi ad altre e più complesse attività d’istituto. Il servizio, peraltro, è molto apprezzato anche dalle famiglie e dai bambini". Chi volesse entrare a far parte del gruppo dei volontari può presentare la candidatura rivolgendosi alle singole associazioni: Ada sede di via Persio 35 telefono 0187 777544; Anteas in via Taviani 52 telefono 0187 8507205: Auser di via Parma 24 telefono 0187 513108. Per l’attività rimborso spese a carico dell’amministrazione comunale.