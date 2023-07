Scalinata Cernaia, sos al fondo strategico Montefiori: "Vigileremo sull’intero iter"

Dopo l’azione del gruppo consiliare del Pd scalinata Cernaia è stata inserita nuovamente nel piano delle opere. Di fronte a questa evidenza la giunta ha comunicato al consiglio che, per realizzare l’intervento, chiederà a Regione Liguria di attivare il Fondo strategico regionale. "Stiamo parlando di un luogo di interesse storico che necessita di riqualificazione – ha detto il consigliere Montefiori – per motivi di decoro ma soprattutto per sicurezza e igiene. Continueremo a seguire con attenzione l’iter amministrativo per la positiva conclusione di questa annosa vicenda". A ripercorre la storia della riqualificazione dell’opera l’assessore ricordando che per il completamento del primo lotto (giunta Federici), quello compreso tra via XXVII marzo e dei Colli, di aver dato mandato agli uffici di fare un piano di fattibilità: stima lavori circa 600mila euro.