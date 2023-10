Scalatrice precipita dal Muzzerone, volo di 15 metri

Porto Venere (Spezia), 2 ottobre 2023 – Ieri mattina, intorno alle 11.30, una donna di 26 anni è rotolata giù per circa 15 metri da una parete di roccia di quelle abitualmente frequentate da alpinisti e scalatori al Muzzerone, poche decine di metri sopra l’abitato di Porto Venere. Dato l’ambiente impervio sono intervenuti i vigili del fuoco e gli equipaggi del Soccorso alpino, entrambi con squadre di terra. Inoltre è stato attivato il velivolo Pegaso 3 dalla base di Cinquale (Massa), con personale medico e infermieristico a bordo, che ha raggiunto il luogo in soli sei minuti di volo. La paziente ha riportato un politrauma (in particolare trauma del bacino e degli arti inferiori) ed è stata trasportata con Pegaso 3 all’Ospedale Cisanello di Pisa dove si trova attualmente in regime di ricovero.