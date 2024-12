Scade l’accordo di protezione civile: "Rinnovate il contratto con Lunezia"

Sta per scadere la convenzione tra il Comune di Arcola e il gruppo di Protezione civile Lunezia. E’ la preoccupazione del consigliere comunale Enrico Vesco, di maggioranza ma indipendente, che ha chiesto delucidazioni alla sindaca Monica Paganini e all’assessore competente Stefano Tabone. Tenendo conto che il 31 dicembre decadrà la convenzione con il gruppo di volontari che da tempo chiedono un incontro proprio per chiarire la situazione. "Il lavoro svolto dal gruppo nel corso degli anni si è dimostrato estremamente utile – ha spiegato Enrico Vesco – prezioso in molti ambiti e circostanze: prevenzione e vigilanza attiva sul territorio, supporto a iniziative e manifestazioni, interventi in emergenza guadagnandosi stima e riconoscenza da molti cittadini arcolani".

Il dubbio che è emerso, a quanto riferisce Vesco, dalla conferma che non ci sia stato ancora un incontro chiarificatore su una eventuale proroga della collaborazione tra il Comune di Arcola e la squadra di volontari. "Durante un incontro del gruppo di maggioranza consiliare – conclude Vesco – l’assessore alla protezione civile Stefano Tabone ha spiegato che non ci sono state ancora convocazioni da parte del sindaco per definire e concordare un eventuale rinnovo nonostante il gruppo Lunezia lo abbia richiesto da tempo. In base al decreto legge 95 del 2012 ciascun Comune in forma singola oppure associata deve dotarsi di una struttura comunale di Protezione Civile di cui il volontariato è sempre stato e continua ad essere parte importante e ciò è stato ribadito anche nel nuovo codice di Protezione Civile". La presenza del gruppo dei volontari rappresenta un punto di riferimento per il territorio in caso di allerta e a poche settimane dalla scadenza della convenzione il mancato rinnovo o comunque proroga temporanea sta sollevando non poche perplessità.

Cristina Guala