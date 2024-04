"Sa'steu Spring Cup al Palaconti di Santo Stefano Magra: grande evento di pallavolo under 15 con squadre di Superleague"

In arrivo domenica al Palaconti di Santo Stefano Magra, la Sa’steu Spring Cup immancabilmente su organizzazione del Valdimagra Volley Group per le categorie under 15 maschili (nati tra il 2009 e il 2012) con patrocinio del Comune. Questa coppa primavera porta quello che è il nome di Santo Stefano nel dialetto locale: Sa’steu. Fiore all’occhiello dell’evento, la partecipazione delle rappresentative di categoria di due compagini di quella Superleague che è il massimo campionato pallavolistico nazionale, cioé l’Itas Trentino Trento e la Gas Sales Blueenergy Piacenza. Le altre partecipanti sono Colombo Genova, Pallavolo Massa Carrara, Torretta Livorno e ovviamente il Valdimagra. Si gioca dalle 9 con finale prevista per le 18. Sponsor è Pediatrica Specialist e partner per i premi Baldassini Dolciaria. Responsabili del torneo il direttore sportivo del settore giovanile rossoblu Federico Ciuffardi e la responsabile del team eventi del Valdimagra Volley: Silvia Guidotti.