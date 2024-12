Sassi contro il Comune. In frantumi la vetrata. Il gesto immortalato dalla videosorveglianza

Si è presentata davanti all’ingresso di palazzo civico in un orario decisamente insolito e soprattutto con una grossa pietra tra le mani che ha iniziato a scagliare sulle vetrate. Una serie di colpi violenti che hanno incrinato i vetri antisfondamento di porte e finestre a piano terra sul lato che si affaccia su piazza Europa. Un’azione solitaria, quella portata a termine da una donna che è stata denunciata per danneggiamento. Dopo qualche ora dal fatto sono andati a farle visita gli agenti della polizia municipale. La donna era già conosciuta e per i vigili non è stato difficile rintracciarla. Il clamoroso episodio che ha provocato danni ingenti che si calcolano in almeno 10mila euro si è verificato ieri mattina intorno alle 5. Naturalmente la scena è stata ripresa da tutte le angolazioni dal sistema di videosorveglianza in dotazione al Comune di Spezia. Quindi è stato sufficiente controllare le immagini per risalire in breve tempo all’autore del gesto. Le immagini inquadrano la donna arrivare davanti all’ingresso del municipio gesticolando e probabilmente urlando qualcosa.

All’improvviso è scattata la serie di colpi inferti alle porte in vetro che non sono andate in frantumi ma si sono fortemente danneggiate. I primi dipendenti che ieri mattina intorno alle 7 sono arrivati in servizio hanno notato in lontananza alcune crepe sulle vetrate. Sulle prime quelle “ragnatele“ sembravano disegni invece a un esame pià attento e ravvicinato è stato chiaro il danneggiamento. Il personale del municipio ha quindi allertato il comando della polizia locale diretto da Francesco Bertoneri e sono immediatamente state controllate le telecamere esterne alla piazza e quelle proprio posizionate sulla porta di palazzo civico. E’ così stata immortalata la donna, già conosciuta e quindi facilmente rintracciata. Per lei è già scattata la denuncia per danneggiamento.

Massimo Merluzzi