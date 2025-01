Sarzana torna in pista. Attenzione al Follonica

Una sfida da far tremare i polsi chiude il girone di andata del campionato di serie A1 di hockey. Stasera al “PalaTori“ arriva il Follonica e per l’Hockey Sarzana sarà davvero durissima. La sosta è servita ai rossoneri per lavorare con intensità, sollevati dal successo ottenuto a Montebello con il quale si è chiuso il 2024. Tre punti preziosissimi per rimanere in zona salvezza senza passare dai play-out. Stasera però si presenta alla porta la formazione di Sergio Silva, terza in classifica insieme a Bassano e Amatori Lodi.

"Sono molto soddisfatto per l’importante vittoria conquistata a Montebello prima della sosta – spiega il presidente rossonero Maurizio Corona – ma soprattutto sono contento della grande prestazione disputata dalla squadra, fatta di sacrificio e aiuto reciproco. Dobbiamo continuare a crescere in questa direzione. Contro il Follonica non dobbiamo assolutamente commettere l’errore di sbagliare l’approccio alla gara, non possiamo ripetere gli errori fatti contro il Bassano, dobbiamo entrare in pista con la stessa determinazione e fame viste a Montebello. Dobbiamo dare continuità al nostro percorso per conquistare l’obiettivo principale che è quello della salvezza".

Per ritrovare un successo dei sarzanesi contro i maremmani bisogna risalire all’ultimo anno di guida del tecnico Alessandro Bertolucci. Una squadra completa in ogni reparto che potrà dare filo da torcere a tutte, come ha dimostrato battento nel recupero il Trissino. Si gioca alle 20.45, arbitrano Franco Ferrari e Luca Molli di Viareggio, ausiliario Matteo Righetti di Sarzana.