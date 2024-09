"Sarebbe bastata una semplicissma passerella"

Il Partito Democratico sarzanese si associa alle proteste dei residenti di via Falcinello e via Villefranche a proposito del mancato collocamento di una passerella pedonale in occasione dei lavori di demolizione e rifacimento del ponte Enel. E i rappresentanti dei dem, con il chiaro intento di fare una lectio all’attuale amministrazione, rispolverano il precedente del ponte su via Cisa. "Nel 2011 la giunta dell’allora sindaco Massimo Caleo – spiegano il segretario Marco Baruzzo e i consiglieri comunali Beatrice Casini, Vico Rosolino Ricci e Franco Musetti – ha provveduto a installare una passerella pedonale, messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Carrara per evitare inutili disagi a quanti utilizzavano il ponte come pedoni. Oggi invece nonostante gli anni di gestazione dell’opera, i residenti della zona e tutti gli altri interessati dal transito pedonale sul ponte Enel si svegliano con una brutta sorpresa. Come sempre, nessuna consultazione, nessun avvertimento, nessuna partecipazione". Il Partito Democratico porge quindi una mano ai residenti nel richiedere una rapida soluzione al disagio di chi deve raggiungere a piedi il centro per lavoro oppure altre esigenze personali.