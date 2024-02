"Santo Stefano Magra: Presentazione del progetto 'L'Ecomuseo della Ceramica Vaccari' per una storia del lavoro e dei lavoratori"

Il domani dell’ex ceramica Vaccari si discuterà domani pomeriggio, sabato, nel seminario di presentazione del progetto dal titolo "L’Ecomuseo della Ceramica Vaccari: per una storia del lavoro e dei lavoratori". In attesa degli sviluppi sulla vendita dell’ex fabbrica di piastrelle famose in tutto il mondo nasce un grande progetto culturale che verrà presentato nella sala opificio ex calibratura dalle 15.30 aperto dai saluti della sindaca di Santo Stefano Magra, Paola Sisti, che precede Paolo Clemente (Isforcoop Ets, capofila partnernariato) e Graziella Bonaguidi (Cooperativa Zoe) che illustreranno il progetto Ceramiche liguri, innovazione e tradizione, finanziato da Fondazione Cassa Depositi e Prestiti. Alle 16 è in programma l’intervento di Laura Gaggero che parlerà di valorizzazione e recupero del laboratorio della Ceramica Vaccari. Alle 16.15 Mario Giannoni e Giancarlo Pietra illustreranno ’L’Ecomuseo della Ceramica Vaccari : per una storia del lavoro e dei lavoratori’ quindi Alice Cutullè, storica dell’arte dell’Università di Torino parlerà di arte nella relazione con dal titolo "La Ceramica Vaccari e gli artisti". Alle 17 lo storico, ex sindaco al Comune della Spezia, Giorgio Pagano esporrà una storia insolita della Ceramica Vaccari attraverso le sue ricerche nel campo delle occupazioni operaie con un intervento dal titolo ’Le occupazione operaie del 1965 e del 1972’. Dopo il breve dibattito alle 18 per concludere i lavori verranno omaggiati gli ex lavoratori della fabbrica.