San Francesco di Sales. L’abbraccio del vescovo per i giornalisti spezzini

In occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha incontrato ieri – come consuetudine da parecchi anni – un nutrito numero di giornaliste e di giornalisti, celebrando la messa dedicata al loro patrono nella cripta di Cristo Re, e poi intrattenendosi successivamente con il gruppo di professionisti nell’oratorio della cattedrale. Quattro chiacchiere sui principali fatti della città e sulla vita di ciascuno. E alla fine, la tradizionale foto tutti insieme, con l’appuntamento al prossimo anno. Il motivo per cui San Francesco di Sales – vescovo riconosciuto come una delle figure principali della Controriforma – è il protettore dei giornalisti, è dovuto alla sua passione per la diffusione della verità e della giustizia.