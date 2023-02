Salva la storica cancelleria di paese

C’è chi è costretto mestamente ad abbassare la saracinesca del proprio negozio dopo decenni di attività, schiacciato dalla crisi e dal calo dei consumi. E chi invece rilancia, raddoppiando il proprio impegno e puntando alle… origini. Andrea Bernardini, originario di Follo e da anni alla guida della nota omonima cartoleria di via dei Mille alla Spezia – che da quasi trenta anni è un punto di riferimento per le forniture per ufficio, con servizi di stampa e articoli per studenti e professionisti – ha deciso di rilevare la storica cartoleria di Follo, situata in piazza Matteotti. L’inaugurazione si terrà domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. "La storica cartoleria di paese aveva annunciato la sua chiusura e non potevo rimanere impassibile ad un’altra luce spenta nel paese di Follo, specie se inerente il mio settore - spiega il titolare, Andrea Bernardini -. Per questo ho deciso di affrontare questa sfida evitando di far mancare un’attività comunque essenziale come quella della cartoleria, punto di riferimento per i numerosi studenti della vallata che frequentano le scuole di Follo, Piana Battolla, Pian di Madrignano e Bottagna o che risiedono nelle zone limitrofe. Ma non solo, grazie alla nostra esperienza nel campo delle forniture aziendali, le attività nelle zone industriali di Follo e Ceparana, tra le più importanti in provincia, troveranno un assortimento completo per il lavoro di tutti i giorni, con condizioni riservate e servizi ad hoc".