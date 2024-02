Sala della Repubblica. Incontro sulle foibe

“Foibe: tra mito e realtà“ il titolo dell’iniziativa promossa dal Pci oggi alle 18.30, nella sala della Repubblica di via Falcinello 1, accanto alla sede alla Pubblica Assistenza. Un incontro pubblico che nasce dalla volontà di spiegare, analizzando precedenti storici, come è nata la Giornata del Ricordo, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, ma anche "come siano sempre più frequenti i tentativi di accomunare la vicenda foibe all’esodo degli italiani dai territori interessati, fornendo un ulteriore contributo alla verità storica".

Attesa la presenza della giornalista e ricercatrice storica indipendente triestina Claudia Cernigoi che per dialogherà con Chiara Baldacci e Renato Toscano, della federazione Pci Spezia. "Una serata all’insegna del confronto e riflessione su un tema delicato – si legge nella nota del Pci – che troppo spesso viene trattato con superficialità".