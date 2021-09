Montemarcello, 22 settembre 2021 - È iniziato il conto alla rovescia per ‘Aspettando i dialoghi sulla bellezza’, la manifestazione che Qn-La Nazione, in collaborazione con Regione Liguria, organizza per questo fine settimana nello splendido contesto del borgo di Montemarcello. L’evento, in programma sabato 25 settembre a partire dalle 18 nella piazzetta del borgo sarà articolato su due piattaforme. Si parte alle 18.30 con un confronto a tre voci da titolo “Bit, suoni, parole. I segni della bellezza’’. Ospiti il direttore di orchestra Beatrice Venezi (in collegamento streaming), lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini, volto noto di trasmissioni televisive come “Piazzapulita’’ e “Ricomincio da RaiTre’’, e il big del digitale e delle start up Paolo Barberis, fondatore di Dada e Nana bianca. A partire dalle 19.30, sotto le insegne di una piattaforma intitolata ‘’La cura della bellezza’’, il faccia a faccia, moderato dalla direttrice de La Nazione Agnese Pini, tra Giovanni Toti ed Eugenio Giani, presidenti della Regione Liguria e della Regione Toscana, chiamati per l’occasione a ragionare sulle urgenze della ripartenza in Italia e nel mondo.

