Run e Dog for Children, che successo!. A centinaia alla corsa di solidarietà con raccolta fondi per pediatria

Con starter d’eccezione l’assessore allo Sport Marco Frascatore, si è svolta domenica la nona edizione della Run for Children, una 5 chilometri organizzata da La Spezia Marathon Dlf, in collaborazione con il Comune della Spezia, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Sant’Andrea. Diverse centinaia i non agonisti (anche con una cinquantina di cani per la Dog for Children), mentre per la gara competitiva, al traguardo in 132. Ma ecco i primi dieci all’arrivo, nella classifica generale: 1) Samuele Angelini (Atletica Arcobaleno Savona), 2) Tommaso Arena (Trionfo Ligure), 3) Marcello Magno (Il Fiorino), 4) Giuseppe Paolo Caporello (Atletica Levante), 5) Alessio Nicolò Guelfo (Battaglio Cus Torino), 6) Marco Sagramoni (Parco Alpi Apuane), 7) Andrea Alberi (Atletica Vinci), 8) Fiorenzo Angelini (Atletica Arcobaleno Savona), 9) Daniele Parodi (Trionfo Ligure), 10) Parco Alpi Apuane). Questa la classifica per categorie, il podio. SM: 1) Samuele Angelini, 2) Giuseppe Caporello, 3) Paolo Bonazzi. AM: 1) Simone Venere, 2) Elia Martelloni, 3) Edoardo Casale. ARGM: 1) Antonio Saccardi, 2) Luciano Bianchi, 3) Moreno Musetti. ASSF: 1) Chiara Maria Poli, 2) Barbara Dore, 3) Iris Battelli. ASSM: 1) Alessio Nicolò Guelfo, 2) Marco Sagramoni, 3) Nicola Vanni. JF: 1) Diana Straistaru, 2) Nina Rebecchi, 3) Iman Fkari. JM: 1) Tommaso Arena, 2) Fiorenzo Angelini, 3) Daniele Parodi. OROM: 1) Roberto Isola. SF: 1) Irina Manic. SF35: 1) Carolina Mitolo, 2) Eleonora Aiesi. SF40: 1) Mara Figliola, 2) Elena Vergasssola. SF45: 1) Lucia Guazzetti. SF50: 1) Francesca Picchi, 2) Tiziana Cecchinelli, 3) Yoanka Torellas Prieto. SF55: 1) Antonella Farina, 2) Rita Marino, 3) Chiara Santini. SF60: 1) Luisa Pareto. SF70: 1) Fiorenza Guidotti. SM35: 1) Cristian Lombardo, 2) Alessandro Musella, 3) Tiziano Tacconi. SM40: 1) Gabriele Batoni, 2) Stefano Segnini, 3) Giacomo Podestà. SM45: 1) Lino Zano. SM50: 1) Francesco Senise, 2) Pierpaolo Serra. SM55: 1) Francesco Convalli, 2) Gianluca Bastianelli, 3) Mario Del Rio. SM60: 1) Achille Ivano Camaiora, 2) Roberto Filattiera. SM65: 1) Marco Mussi, 2) Vittorio Zavanella, 3) Claudio Calabresi. SM70: 1) Mario Mastroberardino, 2) Euro Puntelli. SM75: 1) Lorenzo Amadei. VETF: 1) Daniela Alderici. VETM: 1) Andrea Alberti, 2) Enrico Piastra, 3) Maurizio Andreazzoli.

Marco Magi