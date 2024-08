Ross Roys da Henraux. Deejay set nelle cave

Due eventi hanno illuminato la prima parte dell’estate della dj spezzina Rosaria Giudice, da tutti conosciuta come Ross Roys. Uno è ’The cave 2k24’, dj set all’interno della cava Henraux, dismessa e situata in Val d’Arnetola, nel Comune di Stazzema, in Lucchesia (insieme al dj Erick Domina); video molto presto disponibile sul canale youtube di ’Ross’. L’altro evento con Kikka dj ed Erick Domina medesimo, un dj set sul Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano, anche in questo caso in provincia di Lucca; una sorta di evento storico perché non è mai stata data l’autorizzazione a nessuno, in quella ’locationi, tranne una volta a una cantante lirica. Tale evento è stato organizzato in concomitanza con il raduno delle Harley Davidson, in particolare dei gruppi Langanster Harley Group-Langhe e Randage Free Chapter Lucca, East Coast Free Chapter Treviso e Free Chapter Urbe Scaligera Verona che si sono radunati in fondo al ponte al termine del loro giro. Da quel momento è iniziato il dj set. Successivamente tutti si sono ritrovati a cena nel Borgo con la musica techno protagonista.