Rockin’ Las Pezia in Skala

Tre band diverse per festeggiare i 50 anni di Andrea Imberciadori, colonna di queste formazioni, con cui si raccontano 25 anni della musica in riva al Golfo. La Skaletta Rock Club ospita questa sera a partire dalle 22, ’Rockin’ Las Pezia 2000-2025’, minifestival che vedrà protagonisti Suspiria, Malenky Slovos e Nuovo Normale, rigorosamente in versione live.

I Suspiria hanno attinto a piene mani al rock italiano di quegli anni, in primis Timoria e Afterhours e si esibiranno con il nucleo storico di Leonardo Grillo, autore principale dei pezzi, e dei chitarristi Imberciadori e Stefano Tonelli, insieme al primo batterista Andrea Parducci e al bassista ospite Andrea Sirchia, per la prima volta dopo vent’anni.

I due chitarristi hanno poi formato i Malenky Slovos, che hanno avuto due line-up distinte. Il primo gruppo stabile, con Matteo Figoli alla voce, Andrea Sirchia al basso e Cristian Orlandini alla batteria, si muoveva tra atmosfere rock ambientali, in cui le chitarre grunge di Stefano erano addolcite da quelle più liquide di Andrea, ora anche autore dei testi in inglese. Quando Tonelli ha lasciato, è cambiata la musica: post punk con la novità dalla tromba effettata di Lorenzo Eva e l’arrivo di Gianluigi Sem e Simone Fioravanti, rispettivamente a voce e basso.

I nuovi Malenky si sono distinti in concorsi nazionali (Arezzo Wave, Wanted 1M), producono l’album Mood Swings (2016) e partecipano a ’Progetto Viaggio senza Vento’, cover album tutto ligure dedicato ai Timoria, presentato dal vivo in teatro a Genova insieme ad Omar Pedrini. Dopo l’addio di Gianluigi per motivi di lavoro, la breve parentesi con il nuovo cantante Luca Rossi, il Covid spazza via i progetto.

Nel 2020 i Nuovonormale sono nati dall’unione dei musicisti dei secondi Malenky, con il progetto elettronico La Formica Elettrica del cantante/chitarrista Andrea Pasciuti. La formazione vira sull’indie rock/elettronico, con Battiato come nume tutelare, senza perdere l’amore per new wave e post punk, i testi in italiano. Da ricordare la partecipazione all’iniziativa Parole Liberate, canzoni nate dai testi scritti nelle carceri italiane, raccolte in due album a cui prendono parte, fra gli altri, Bandabardò, Chimenti e Maroccolo, Giorgio Baldi, e Tony Levin e Pat Mastelotto dei King Crimson. Con Parole Liberate hanno occasione di esibirsi nei contesti più diversi, in giro per l’Italia. Attualmente stanno lavorando a un terzo album.

C.T.