Rocciasana e Flo Spaguetty, allo Shake musica live ’apuo-marolina’

Un live del cantautorato ’apuo-marolino’: si preannuncia un concerto da fuochi d’artificio quello in programma stasera allo Shake Club di via Valdilocchi, dove si esibiranno a partire dalle 22 Flo Spaguetty e Alexander Rocciasana. Flo Spaguetty presenterà le canzoni tratte dal suo ultimo album intitolato "No", che omaggia Genova, la Liguria – compresa quella di Levante in cui si è stabilito - e la ‘liguritudine’, uno stato fra mugugno, meraviglia e vena caustica. Nato in Germania e cresciuto "a punk e stornelli" nella nostra regione, tra navi militari e blocchi di marmo, inizia il suo peregrinare fra Centro e Nord Italia, dedicandosi in particolare alla riscoperta dei cantautori, compresi "quelli che la nonna cantava preparando la cima". I suoi antichi amori – punk e cantautorato, appunto – sono la base del suo show-comico-musicale che lo porta sui palchi di tante città armato di foglietti volanti, scritti pazzi, una chitarra classica piena di adesivi, proponendosi in diverse versioni con tanto di travestimenti. Flo si è già esibito allo Shake, dove promette di divertire e divertirsi, con tanto di ’bis pazzi’.

Alexander Rocciasana, classe 1989, inizia il suo percorso artistico nel lontano 2005, ma è alcuni anni dopo che si presenta al pubblico con concerti e canzoni che mescolano stili differenti, dall’electronic dance music più ballabile ed Il pop-rock/punk più eccentrico e poetico. Mix inedito che diventa marchio di fabbrica. Fondatore dell’etichetta indipendente A.R. & Ronconi Software Labels, presenterà nel live allo Shake Club le due nuove produzioni uscite di recente con tanti pezzi inediti, fra cui il featuring con Pinkeyspears "Urla Buie". Ma non solo: Rocciasana eseguirà anche classici e brani storici, tutto all’insegna del divertimento e dell’arte più alternativa ed indipendente in nome del suo "pop sperimentale" che omaggia la sua Toscana del Nord. Biglietto a 5 euro, ingresso riservato ai soci Arci.

Chiara Tenca