Sul lungomare Colombo di Deiva Marina stasera e a Levanto, alla Rosa dei Venti, martedì, è in programma una doppia tappa della rassegna musicale ‘Romantic Piano Solo - Candle Night’. In entrambe le occasioni (inizio 21.30, ingresso libero) si esibirà la cantante genovese, ma sammargheritese d’adozione, Perla, accompagnata dal maestro Domenico Greco al pianoforte. In particolare, questa sera, lo spettacolo si svilupperà all’altezza del Monumento ai Marinai. Le due serate sono organizzate e con il patrocinio dei Comuni di Deiva Marina e Levanto, e le associazioni culturali musicali Limelight e Mt5,13. Il duo musicale proporrà il migliore repertorio evergreen anni Sessanta e Settanta.