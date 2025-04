’Tempere e acrilici’ al circolo Angiolo Del Santo

Si chiuderà sabato, nel circolo culturale ‘Angiolo del Santo’, la rassegna dal titolo ‘Tempere ed acrilici’. Nella sede della sezione spezzina dell’Unione cattolica artisti italiani in via Don Minzoni 62, sono esposte opere, firmate da alcune decine di soci dell’Unione, realizzate, per l’appunto, con le tecniche in questione. Il confronto è tra due tecniche diverse, entrambe suggestive. Non a caso il sottotitolo della rassegna è: ‘tecniche diverse, effetti diversi’.

Gli artisti e le artiste dell’Ucai che espongono sono, in ordine alfabetico: Gloria Augello, Guido Barbagli, Pino Busanelli, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Maria Russo, Rosa Maria Santarelli e Maria Rosa Taliercio.

Nel corso dell’inaugurazione della rassegna, ad illustrare i contenuti e i significati di questa iniziativa, uno degli autori delle opere esposte, è stato Fabrizio Mismas, già a lungo presidente degli artisti cattolici spezzini. La mostra sarà ancora visitabile oggi, domani e sabato, dalle 17 alle 18.30. Per avere ulteriori informazioni, si può consultare il sito www.ucailaspezia.org.

m. magi