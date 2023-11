Ritrovarsi a 40 anni dall’esame di maturità. Rimpatriata degli ex studenti del Capellini

Simpatica rimpatriata per gli ex alunni della classe 5B Meccanici dell’Istituto Tecnico Industriale ’Giovanni Capellini’, a quasi 40 anni di distanza dalla maturità sostenuta nell’anno 1985. Gli amici si sono ritrovati a cena al ristorante ’Tre Archi’ di Podenzana. Tanti i ricordi e gli aneddoti dei bei tempi, suffragati da foto di quegli anni che per l’occasione sono state riportate ‘in vita’ dai partecipanti. Una bellissima serata all’insegna della spensieratezza, conclusasi con l’impegno di tutti di replicarla la prossima estate. Questo l’elenco dei presenti: Vittorio Bruccini, Matteo Bruni, Pietro Bucci, Massimo Capellari, Alberto Castagnetti, Stefano Gallerini, Fabrizio Gervasi, Nicola Gigante, Stefano Minuti, Roberto Palumbo, Claudio Sanfilippo, Enzo Semeraro, Elena Sorbi, Gabriele Temani, Ilario Toni, Paolo Valeriano, Daniele Zoppi.