Ancora caos nelle stazioni. Turisti e pendolari assiepati, treno con due ore di ritardo. "Lavori finiti, stop disagi"

La Spezia, 19 maggio 2023 - Due ore e passa di ritardo in un tragitto di 40 chilometri. A conti fatti, inforcando una bici i passeggeri del regionale 12226 Spezia-Sestri Levante probabilmente sarebbero arrivati prima... Un’altra giornata da tregenda per chi ieri si è messo in viaggio verso Cinque Terre e Riviera, per la maggiore parte turisti appena sbarcati dalle crociere ma anche tanti pendolari diretti al lavoro. Disagi destinati però a finire perchè come spiega Rfi, "sono terminati in anticipo le attività di cantiere a Monterosso (programmazione e meteo hanno aiutato) e stiamo iniziando ad utilizzare ì binario che è stato interrotto così da poter migliorare la regolarità e puntualità dei treni".

I lavori proseguiranno solo in orario notturno. Ieri intanto si è vissuta un’altra mattina difficile come testimoniano anche i racconti di chi l’ha vissuta in prima persona. Primo problema, il gran numero di passeggeri che ha preso d’assalto il Regionale 12226 La Spezia-Sestri Levanto. Motivo? "Hanno tagliato due treni precedenti. E’ stato il caos totale – racconta Raffaella Rosa, in partenza verso Riomaggiore dove è titolare della trattoria Via dell’Amore – centinaia di turisti scesi dalle crociere si sono trovati accalcati in un unico treno" che si è riempito in un attimo. "Io sono riuscita a salire, ma due miei dipendenti sono rimaste a terra e sono arrivate in trattoria alle 13,30, col treno successivo". Per i passeggeri del ’12226’ un viaggio da incubo: il treno già arrivato da Levanto con 100 minuti di ritardo, è poi ripartito in direzione opposta arrivando a destinazione con 121 minuti di ritardo, causati dai tempi più lunghi per far s alire e scendere i passeggeri e le prolungate soste nelle stazioni e precedenze per il binario unico per i lavori a Monterosso. "Bisognava – prosegue Rosa – informare dei lavori le compagnia delle crociere, per evitare di portare turisti tutti insieme in questo periodo. L’altro giorno miei i clienti di un tavolo prenotato alle 12,30 sono arrivati alle 14,30. Tutto questo caos è una pubblicità negativa per la nostra zona".

E quanto accaduto in questi giorni è finito sul tavolo del ministro dei trasporti Matteo Salvini nell’interpellanza con cui le senatrici Raffaella Paita e Silvia Fregolent hanno denunciato "i disagi sulla tratta delle 5 Terre, con interruzioni, servizi sostitutivi inadeguati, carenza di convogli e ritardi, sovraffollamento delle stazioni e treni stipati all’inverosimile", chiedendo al Governo "quali iniziative voglia assumere per rafforzare la mobilità ferroviaria anche in vista della stagione estiva". Nella sua risposta Salvini ha ricordato come "la tratta Sestri Levante-La Spezia sia servita da 55 collegamenti con treni regionali in inverno, cui nella stagione turistica di aggiungono i 5 Terre Express Levanto-La Spezia per un totale di 99 treni. Nella stazione di Spezia Centrale e delle 5 Terre Ffss Security aumenterà il personale per garantire la massima sicurezza di cittadini e turisti. Stiamo lavorando con Trenitalia per potenziare i collegamenti in vista del maggiore afflusso turistico in estate, con rafforzamento dei collegamenti fra Riviera di Levante e Ponente. È previsto un tavolo tecnico tra Trenitalia e Regione Liguria per valutare le istanze del territorio e intendo convocare una riunione con tutti i soggetti coinvolti per individuare soluzioni per l’estate".