Travolto da una motozappa, muore il marito della sindaca di Follo

Follo (La Spezia), 26 maggio 2022 - È morto l'uomo di 65 anni che ieri era rimasto vittima di un incidente agricolo a Tivegna, nel comune di Follo. Si tratta di Mario Ambrosio, ex dipendente della Marina Militare e marito del sindaco di Follo Rita Mazzi. Ambrosio aveva subito l'amputazione di una gamba al San Martino di Genova, dove era arrivato ieri nel primo pomeriggio con l'elisoccorso. L'incidente era avvenuto nell'orto sotto casa, mentre l'uomo era intento a manovrare una motozappa che l'ha travolto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Sul posto 118, Cri di Follo, Vigili del fuoco della Spezia e carabinieri di Ceparana. Oggi alle 14.30 sono stati staccati i macchinari e ne è stato constatato il decesso. "L'amministrazione comunale esprime profondo cordoglio e sentimento di vicinanza al nostro sindaco Rita Mazzi per la grave, incredibile e assurda perdita del marito Mario. Con profondo dolore e incredulità per la notizia della prematura scomparsa, si porgono le più sentite e sincere condoglianze a Rita, Simone, Kristina e al piccolo Nicoló. La notizia della morte di una persona è un fatto sempre doloroso, ancora più doloroso quando si tratta di una persona cara con cui hai percorso un tratto di strada assieme. L'improvvisa dipartita di Marietto, come tutti affettuosamente lo chiamavamo, è una perdita grave per tutti, per gli amici, per la famiglia, per tutti quelli che gli hanno voluto bene. Riposa in pace, Marietto" si legge nella pagina ufficiale del Comune di Follo.