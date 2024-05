Fredella va al ministero. Salvo è il nuovo questore

Dopo due anni e mezzo in cui ha guidato la questura con ottimi risultati, Lilia Fredella lascia La Spezia. Andrà a ricoprire a Roma un importante incarico al ministero dell’Interno, come direttore dell’ufficio analisi coordinamento e documentazione.

I movimenti nelle funzioni dirigenziali della polizia di Stato sono stati resi noti in questi giorni. Brevi i tempi del trasferimento, tanto che già venerdì prossimo dovrebbe esserci il commiato in questura. Un altro saluto, quindi, dopo la sua precedente esperienza di sette anni alla guida del commissariato di Sarzana.

Il nuovo questore della Spezia è Sebastiano Salvo, arriva da Pisa dove di recente è andato a dirigere la Digos Gianluca Cariola che per tanti anni ha guidato la stesso ufficio alla Spezia.

Lilia Fredella in questi anni ha sempre messo al primo posto la sicurezza dei cittadini, ha avuto ottimi rapporti col prefetto Maria Luisi Inversini e le altre forze dell’ordine. "Nessun risultato arriva, in tema di sicurezza, se non è frutto di un lavoro di squadra – aveva detto alla festa della polizia – per costruire una squadra, gli esseri umani devono mettersi in relazione e creare dei legami. In questa provincia è stato facile". Importante il suo impegno nell’ordine pubblico, in particolare quando lo Spezia giocava in serie A ma non solo. Scherzando, aveva detto che il suo calendario era condizionato da quello delle partite dello Spezia... E quando i tifosi della Lazio crearono disordini nel pomeriggio del 14 aprile 2023, la risposta fu di 23 laziali denunciati e ’daspati’ e di 11 spezzini.

Massimo Benedetti