Rissa in centro, tre ragazzi denunciati e se ne cercano altri

La Spezia, 29 maggio 2023 – Rissa in centro al sabato sera, tre magrebini ubriachi denunciati dai carabinieri.

Nella tarda serata di sabato, alla Spezia, alcuni residenti dell’area di Piazzetta del Bastione hanno segnalato telefonicamente al 112 una rissa. La segnalazione è stata ricevuta dalla centrale operativa della compagnia carabinieri della Spezia, che ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia della sezione radiomobile, cui è giunto di rinforzo anche personale delle volanti della Questura.

Al sopraggiungere delle pattuglie, molti dei presenti si sono immediatamente allontanati ma, grazie anche al sistema di videosorveglianza del Comune, è stato individuato un gruppetto che, dopo la zuffa, si era allontanato imboccando una via adiacente. Il gruppetto, i cui tre componenti corrispondevano alla descrizione fisica fornita dai testimoni e avevano gli stessi abiti immortalati nelle immagini, è stato così immediatamente individuato e fermato. Uno di loro indossava una maglietta sporca di sangue.

I tre, privi di documenti, sono stati accompagnati in caserma per i rilievi e l’accertamento dell’identità. Sono risultati essere maghrebini di 35, 21 e 17 anni già noti alle forze dell’ordine per alcuni precedenti di polizia. Uno di loro aveva nello zainetto dei cacciavite. I due maggiorenni, che hanno rifiutato di essere visitati dai medici ed apparivano in stato di ebbrezza alcolica, sono stati sanzionati amministrativamente per ubriachezza. Il minorenne, dopo i controlli medici, è stato affidato ad una struttura di accoglienza.

Tutti saranno denunciati per rissa e danneggiamento ed il soggetto cui sono stati trovati i cacciavite anche per porto di oggetti atti ad offendere.

Al momento, infatti, le prime indagini hanno permesso di documentare che i tre avevano ingaggiato una lite con un altro gruppetto, composto da soggetti non ancora identificati. Durante la colluttazione, inoltre, i contendenti hanno mandato in frantumi le vetrate di due esercizi commerciali i cui titolari, hanno manifestato l’intenzione di presentare querela per il danneggiamento subito. Alcuni passanti, poi, hanno riferito di essere stati accidentalmente colpiti

Gli investigatori stanno ancora visionando tutte le immagini per identificare gli altri soggetti coinvolti e accertare ulteriori ipotesi di reato.

Alcune ore più tardi, infine, i carabinieri, intervenuti a seguito di una segnalazione di maltrattamenti, hanno denunciato un 24enne dominicano che aveva aggredito in casa la compagna, che ha dovuto ricorrere alle cure del medico.