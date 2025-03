"Risolvete le criticità del borgo di Carnea"

Una lettera per “denunciare“ i problemi che attanagliano il borgo di Carnea. è quanto scritto dal Pd locale sulla base delle segnalazioni arrivate negli ultimi tempi. "Si tratta, in particolare, di tenere in efficienza la strada che dal parcheggio sale verso il cimitero, liberandola da erbe infestanti e intervenendo per prevenire smottamenti. Questa opera, fortemente voluta dagli abitanti, è utile per evitare l’isolamento di alcune abitazioni e deve essere mantenuta sempre agibile, operando prontamente affinché la vegetazione spontanea non riduca la percorribilità della stessa, come purtroppo successo anche nella scorsa estate – spiega il partito –. È poi necessaria l’installazione di almeno un nuovo punto luce per la piazzetta, richiesta ancora non attuata, che si aggiunga a quello esistente a pannelli solari, la cui utilità si è di fatto rivelata assai scarsa". Nel mirino anche la toponomastica, dato che diverse vie sono "ancora senza nome": una situazione "causa di disagio e ritardi in caso di intervento di mezzi di soccorso. Giusto qualche giorno fa a seguito di una chiamata per un’emergenza sanitaria, il mezzo di soccorso si è fermato nella piazza sotto la Chiesa e questo ha comportato un ritardo". Nella lunga lista anche l’ingresso del centro storico di Carnea, "malmesso e pericoloso, anche a causa di buche; alcuni scalini delle vie interne sono dissestati, su questi disagi occorre un pronto intervento di miglioramento e di messa in sicurezza. La fibra ottica, inoltre, da anni è stata installata fino all’ingresso del Paese, ma ancora non è attiva".