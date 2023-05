Riqualificazione energetica: i lavori con lo sgravio

Nel nostro condominio siamo interessati al bonus per la riqualificazione energetica. In particolare vorremmo prevedere alcuni pannelli solari sul tetto e rifare tutti gli infissi, sostituendoli con alcuni più moderni in modo da migliorare l’isolamento termico. Purtroppo abbiamo perso mesi preziosi per i dubbi di alcuni condòmini che solo ora, finalmente, si sono convinti. Siamo in tempo a procedere? E cosa cambia per questo specifico tipo di lavori?

P.M., Pistoia

La risposta

dell’esperto

I bonus e il super bonus sono tutt’ora sfruttabili, ma è cambiato totalmente il sistema del loro godimento. Infatti, fino a poche settimane fa, gli interventi che potevano godere dei bonus e dei superbonus si potevano eseguire e il diretto interessato rimaneva gravato di una mini spesa, atteso che la parte più consistente veniva subito recuperata in via diretta o con la cessione del credito alla ditta esecutrice o al general contract o con lo sconto in fattura presso le Poste Italiane o un istituto di credito. Oggi, invece, i bonus si recuperano in sede di dichiarazione fiscale nei cinque o dieci anni a seconda della tipologia di intervento. Occorre quindi anticipare la spesa e questo, chiaramente, può essere più impegnativo.