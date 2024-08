Riposizionata la stazione profonda del Lab Mare

Si è conclusa con successo la missione per la rimessa in mare del Levante Canyon Mooring, la stazione profonda del Lab Mare, il progetto del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine realizzato per lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici, la mitigazione dei rischi naturali e la protezione degli ecosistemi marini portato avanti in sinergia con l’Istituto Idrografico della Marina, Ingv, Enea e Cnr Ismar.La Stazione Profonda, posizionata nel 2019 nel Canyon di Levante nel Mar Ligure Orientale, è stata ricollocata a una profondità di 621 metri, allo scopo di monitorare la circolazione marina all’interno del canyon, con la misurazione di correnti, temperatura, salinità, ossigeno. Il riposizionamento è stato altresì occasione per la trasmissione della scienza e competenze a un gruppo di studenti alle facoltà scientifiche marine del Conisma, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare. Al largo delle Cinque Terre, nelle acque del Comune di Bonassola, i ricercatori coinvolti hanno trascorso alcuni giorni all’insegna della ricerca: il Mooring è diventato il punto di partenza di un laboratorio aperto alla sperimentazione e alla condivisione dei dati; un caso pilota in cui, oltre ai soggetti già coinvolti, potranno essere inseriti altre realtà ed enti di ricerca impegnati nell’osservazione e nello studio degli ambienti marini.