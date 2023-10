Ringraziamento a Diabetologia a La Spezia: Lorella Cozzani ringrazia il reparto ASL

Si è sentita protetta e curata con grande professionalità e umanità, nel momento del bisogno. E ora Lorella Cozzani ringrazia il reparto di diabetologia dell’Asl in via XXIV Maggio per le cure prestate. "In particolare voglio ringraziare – dice Lorella Cozzani – il dottor Stefano Carro, tutto il suo lo staff sanitario (tutti i medici, gli infermieri e gli Oss) e la dietologa dottoressa Sonia Vallesi per le cure che mi sono state prestate, sempre con grande attenzione, umanità e professionalità"